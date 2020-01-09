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ЭКОНОМИКА РБ


РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НЕФТЬ ПО ЦЕНАМ ВЫШЕ МИРОВЫХ - ЛУКАШЕНКО
10:24 10.01.2020

Россия предлагает Беларуси покупать нефть по ценам, превышающим мировые. Об этом заявил Александр Лукашенко 9 января на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

В результате Беларусь была вынуждена искать альтернативных поставщиков и «нашла».

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?!», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

«Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - сказал он.

«Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров, но это так. Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но Газпром сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально. Мы договорились на сегодня, что эти два месяца (это было предложение президента Путина) будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», - подчеркнул Лукашенко.
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