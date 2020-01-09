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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ ФПМИ БГУ ПРЕДСТАВИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ «УМНОГО» ПАРНИКА
09:53 10.01.2020

Студенты ФПМИ БГУ представили технологию «умного» парника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в проектную команду вошли второкурсники Алексей Андреев, Илья Веретило, Денис Соболевский и первокурсник Алексей Кармазин. Разработанная ими система автономно осуществляет полив и проветривание теплиц на основе показаний датчиков освещения, влажности и температуры воздуха и почвы. В настоящее время подобные технологии используются в промышленных теплицах. Идея студентов БГУ ориентирована на интересы дачников.

Студенческая разработка представляет собой программное обеспечение для механизмов, отвечающих за регулировку форточек и управление системой орошения. Технология позволяет в режиме реального времени анализировать данные датчиков микроклимата и регулировать процессы ухода за растениями. Например, интеллектуальное управление предотвратит переувлажнение почвы и переохлаждение растений.

Температурный режим внутри парника поддерживается автоматически исходя из агротехнических требований культур к условиям выращивания. При этом полив растений осуществляется своевременно, в нужном количестве и без участия человека.

Для функционирования системы необходимо установить датчики микроклимата и механизмы для полива и открывания форточек. Программное обеспечение дает возможность управлять процессами ухода со смартфона или персонального компьютера. С этой целью авторы идеи разработали прототипы мобильного приложения и сайта.
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