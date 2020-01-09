Министр экономики Александр Червяков утвердил план проведения стартап-мероприятий в Беларуси на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, планом предусматривается проведение 60 организациями свыше 560 стартап-мероприятий в течение 2020 года в столице и регионах Беларуси.

Практика подготовки ежегодных планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 г. и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведения стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти.

Ежегодно увеличивается и число организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Беларуси. В настоящее время Минэкономики взаимодействует с более 50 организациями, включая региональные университеты и комитеты БРСМ, при том, что в 2012 г. таковых организаций насчитывалось лишь пять.

Для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в республике.