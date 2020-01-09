За 11 месяцев 2019 года организации концерна «Беллесбумпром» произвели продукции на 1,46 млрд рублей, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, наиболее динамичный прирост отмечен по предприятиям целлюлозно-бумажной отрасли – на 37,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Деревообрабатывающие предприятия увеличили объемы производства на 4,6%, мебельные – на 1,3%.

Из общего объема произведенной продукции 70% предприятия поставили на внешние рынки. За январь-ноябрь 2019 года экспортировано продукции на 529,9 млн долларов США, что на 2,9% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

В число основных рынков сбыта вошли Россия (169,7 млн. долл.), Польша (82,3 млн долл.), Украина (53,8 млн. долл.), Китай (42,6 млн. долл.) и Литва (38,8 млн. долл.). Всего география экспорта предприятий концерна охватила 68 стран.