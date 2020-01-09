Могилевский государственный университет продовольствия в 2020 учебном году открывает набор на новую специальность -- «Управление инновационными проектами промышленных предприятий», пишут «Могилевские ведомости».

По информации ВУЗа, потребность в квалифицированных специалистах этого направления остро ощущается как на предприятиях, так и в банковской сфере, в технологических парках, свободных экономических зонах -- везде, где привлекаются инвестиции в экономику.

Выпускникам присваивается квалификация «Проект-менеджер. Экономист». Их научат, в частности, находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы по созданию нового продукта, направления деятельности предприятия, управлять финансовыми ресурсами для оптимизации производства.

Особую заинтересованность в специалистах такого профиля проявляют предприятия мясо- и молокоперерабатывающей, спиртовой и ликероводочной, пивобезалкогольной, консервной, кондитерской, химической промышленности.