ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
17:51 09.01.2020

Могилевский государственный университет продовольствия в 2020 учебном году открывает набор на новую специальность -- «Управление инновационными проектами промышленных предприятий», пишут «Могилевские ведомости».

По информации ВУЗа, потребность в квалифицированных специалистах этого направления остро ощущается как на предприятиях, так и в банковской сфере, в технологических парках, свободных экономических зонах -- везде, где привлекаются инвестиции в экономику.

Выпускникам присваивается квалификация «Проект-менеджер. Экономист». Их научат, в частности, находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы по созданию нового продукта, направления деятельности предприятия, управлять финансовыми ресурсами для оптимизации производства.

Особую заинтересованность в специалистах такого профиля проявляют предприятия мясо- и молокоперерабатывающей, спиртовой и ликероводочной, пивобезалкогольной, консервной, кондитерской, химической промышленности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2020
валюта курс
EUR 2.3526
USD 2.1159
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3526 -0.0021
USD 2.1159 +0.0021
RUB 3.4592 +0.0387
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1180 2.1220
RUB 3.4570 3.4450
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1120
EUR/RUB 68.0400 68.7000
USD/RUB 61.3000 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте