Специалисты Светлогорского управления буровых работ построили еще две скважины.

Как сообщает портал neft.by, бригада № 8 мастера Виталия Гавриленко с ускорением на 34% построила объект под № 154 на Мармовичском нефтяном месторождении. Его глубина – 2845 метров, фактическая коммерческая скорость бурения составила 1735 метров на станок в месяц. 17 декабря этот коллектив приступил к бурению очередной скважины – № 377 на Речицкой площади (проектная глубина – 2 995 метров).

Еще одну скважину на Мармовичской площади под номером 153 пробурила бригада № 12 мастера Виталия Асадчего. Глубина объекта – 2 865 метров. Кстати, это уже вторая скважина, построенная специалистами СУБРа с помощью мобильного станка АРС-250. Фактическая коммерческая скорость бурения составила 1 628 метров на станок в месяц. Бригада уже переехала на скважину № 346 Речицкого месторождения, где участвует в работах по монтажу буровой установки совместно с Вышкомонтажным управлением.