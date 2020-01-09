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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ ЦВЕТОЧНАЯ ФИРМА НЕДОПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 900 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
17:33 09.01.2020

Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску при проверке столичного коммерческого предприятия по оптовой и розничной торговле цветами и декоративными растениями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, минская фирма закупала цветочную продукцию в странах Евросоюза (Нидерланды, Польша) и ввозила на территорию Беларуси с уплатой установленных законодательством таможенных платежей. Впоследствии цветы продавали в торговых точках собственной розничной сети в Минске и Минской области, а также оптовым покупателям.

Однако выручка от реализации цветочной продукции не в полном объеме отражалась в бухгалтерском учете коммерческой структуры. С января 2017 года по март 2019 года сумма неуплаченных налогов превысила 900 тыс. рублей.

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) в отношении директора, его заместителя и главного бухгалтера столичной коммерческой структуры.
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