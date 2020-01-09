Опасения отдельных граждан по поводу возможного резкого увеличения стоимости дров являются необоснованными. Такую позицию озвучила в комментарии "Сельской газете" заместитель начальника управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства Светлана Гребенева.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, с 1 января 2020 года выросли таксы на деловую без коры и дровяную древесину основных лесных пород. Это прописано в постановлении правительства от 31 декабря 2019 года № 954. Но нынешние цены на дровяную древесину по сравнению с прошлогодними выросли всего на 1-2 копейки. Соответственно, ни о каком существенном росте цен речи не идет.

Светлана Гребенева также отметила, что Совет министров пересматривает таксы на древесину на корню ежегодно, это нормальная практика. Ведь лесное хозяйство несет затраты на выращивание, охрану и защиту леса, естественно, они постепенно увеличиваются. Вместе с тем количество физлиц, занимающихся самозаготовкой дров, с каждым годом уменьшается.

"Удельный вес заготовленных физлицами дров от всего объема лишь 5%.

Куда проще выписать дрова в гортопе по льготной цене и ждать, пока их выгрузят во дворе. Средняя цена кубометра березовых дров прошлой осенью составляла 5,4 рубля (разницу компенсирует государство), на домовладение положено 4,9 кубометра. Если этого объема не хватает на зиму, можно докупить готовое топливо в лесхозе или у частника по коммерческой цене", - прокомментировала Светлана Гребенева.