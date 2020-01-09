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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УП «БЕЛТЕХОСМОТР»
16:14 09.01.2020

Генеральная прокуратура провела выборочную проверку деятельности республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр», в ходе которой выявила нарушения.

Следует отметить, что в 2018-2019 годах к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 4 должностных лица предприятия по 73 фактам получения взяток за незаконное проставление в сертификаты транспортных средств сведений о прохождении государственного технического осмотра, а также их допуск к участию в дорожном движении без уплаты соответствующих платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работники предприятия отдельным автовладельцам оказывали неправомерное предпочтение, что создавало условия для коррупции. К примеру, выявлены факты, когда при проведении гостехосмотра не проводилась сверка маркировок кузова, шасси, рамы.

Такие действия не только нарушают закон, но и создают реальную угрозу безопасности на дорогах республики.

Наряду с этим УП «Белтехосмотр» не осуществляло надлежащий контроль за выполнением диагностическими станциями, входящими в структуру предприятия, требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Как показала проверка, жалобы граждан и представителей субъектов хозяйствования в основном касались качества оказания услуг при проведении гостехосмотра транспортных средств и выполнении контрольно-диагностических работ.

Разрешая такие обращения, руководство при наличии достаточных оснований не всегда ставило вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов заявителей.

Принимались необоснованные решения о прекращении рассмотрения обращений, а также рассмотрении тех, которые не относились к компетенции предприятия.

По результатам внесенного Генпрокуратурой директору УП «Белтехосмотр» представления ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности, внесены изменения в локальные нормативные акты по вопросам рассмотрения обращений, установлен контроль за выполнением антикоррупционных ограничений.
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