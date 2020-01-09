Авиакомпания «Белавиа» открывает продажу билетов на новый прямой рейс в аэропорт Реус (Испания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, начало полетов запланировано на 4 июня 2020 г. дважды в неделю по четвергам и воскресениям с вылетом из Минска в 08.45. Обратный вылет в Минск планируется в 12.25 и прибытием в белорусскую столицу в 17.10.

Стоимость в одну сторону составляет от 105 € (тариф Light), туда-обратно – от 218€ (тариф Light).

Время в пути: 3 часа 45 минут.

Аэропорт Реус является самым удобным аэропортом для туристов, выбирающих солнечную Коста-Дораду в качестве места отдыха.