|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА НОВЫЙ ПРЯМОЙ РЕЙС В ИСПАНСКИЙ АЭРОПОРТ РЕУС
15:57 09.01.2020
Авиакомпания «Белавиа» открывает продажу билетов на новый прямой рейс в аэропорт Реус (Испания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, начало полетов запланировано на 4 июня 2020 г. дважды в неделю по четвергам и воскресениям с вылетом из Минска в 08.45. Обратный вылет в Минск планируется в 12.25 и прибытием в белорусскую столицу в 17.10.
Стоимость в одну сторону составляет от 105 € (тариф Light), туда-обратно – от 218€ (тариф Light).
Время в пути: 3 часа 45 минут.
Аэропорт Реус является самым удобным аэропортом для туристов, выбирающих солнечную Коста-Дораду в качестве места отдыха.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
Курсы в банках
на 09.01.2020
Конвертация в банках
на 09.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте