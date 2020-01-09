|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ НА ОТКРЫВШЕЙСЯ В БГТУ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ-2020»
15:52 09.01.2020
9 января 2020 года в БГТУ начала работу II Международная научно-техническая конференция молодых ученых «Инновационные материалы и технологии-2020».
Открывая конференцию, ректор университета Игорь Войтов отметил, что сегодня усилия ученых БГТУ направлены на развитие новых научных направлений высоких технологических укладов.
«Подтверждение этому - наша вторая Международная научно-техническая конференция молодых ученых «Инновационные материалы и технологии». Конференция посвящена самым актуальным проблемам современной химии: исследованиям в области химических источников тока, коррозии материалов, наноразмерных и наноструктурированных материалов, обеспечивающих высокие характеристики топливных элементов, систем защиты от коррозии, современных сенсоров. В сочетании с физическими методами – плазменным напылением, лазерным упрочнением, ионной имплантацией – электрохимическая технология является самой современной технологией в химической, электронной, медицинской и приборостроительной отраслях промышленности, - подчеркнул ректор университета.
Данные научные направления являются сейчас крайне актуальными как в Республике Беларусь, так и в мире».
Игорь Войтов указал, что для современного ученого очень важным является международное сотрудничество и коллаборация. Поэтому особенно важно, что в конференции принимают участие молодые ученые из разных стран – Беларуси, России, Вьетнама, Тайваня, Украины, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Всего с учетом стендовых докладов в конференции примут ученые из 10 стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГТУ, на конференции будет представлено около 190 докладов. Ректор выразил надежду, что контакты между молодыми учеными, завязанные на данной конференции, через некоторое время превратятся в большие международные проекты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
Курсы в банках
на 09.01.2020
Конвертация в банках
на 09.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте