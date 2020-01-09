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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ НА ОТКРЫВШЕЙСЯ В БГТУ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ-2020»
15:52 09.01.2020

9 января 2020 года в БГТУ начала работу II Международная научно-техническая конференция молодых ученых «Инновационные материалы и технологии-2020».

Открывая конференцию, ректор университета Игорь Войтов отметил, что сегодня усилия ученых БГТУ направлены на развитие новых научных направлений высоких технологических укладов.

«Подтверждение этому - наша вторая Международная научно-техническая конференция молодых ученых «Инновационные материалы и технологии». Конференция посвящена самым актуальным проблемам современной химии: исследованиям в области химических источников тока, коррозии материалов, наноразмерных и наноструктурированных материалов, обеспечивающих высокие характеристики топливных элементов, систем защиты от коррозии, современных сенсоров. В сочетании с физическими методами – плазменным напылением, лазерным упрочнением, ионной имплантацией – электрохимическая технология является самой современной технологией в химической, электронной, медицинской и приборостроительной отраслях промышленности, - подчеркнул ректор университета.

Данные научные направления являются сейчас крайне актуальными как в Республике Беларусь, так и в мире».

Игорь Войтов указал, что для современного ученого очень важным является международное сотрудничество и коллаборация. Поэтому особенно важно, что в конференции принимают участие молодые ученые из разных стран – Беларуси, России, Вьетнама, Тайваня, Украины, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Всего с учетом стендовых докладов в конференции примут ученые из 10 стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГТУ, на конференции будет представлено около 190 докладов. Ректор выразил надежду, что контакты между молодыми учеными, завязанные на данной конференции, через некоторое время превратятся в большие международные проекты.
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