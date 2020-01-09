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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2020 ГОДУ РАССМОТРЯТ НА СЕМИНАРЕ В ГРОДНО
14:56 09.01.2020
15 января в Гродно пройдет семинар на тему «Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году», который организует РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» с участием специалистов Министерства по налогам и сборам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, на семинаре будет освещаться состав затрат при налогообложении прибыли и даны рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль.
Коме того, в форме вопросов-ответов пойдет речь о налоге на добавленную стоимость и даны рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по НДС.
Участники семинара также рассмотрят механизм применения ЭСЧФ, особенности проведения предварительного контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», исчисление и уплату подоходного налога с физических лиц.
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