15 января в Гродно пройдет семинар на тему «Действующая практика налогового законодательства и некоторые особенности его применения в 2020 году», который организует РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» с участием специалистов Министерства по налогам и сборам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, на семинаре будет освещаться состав затрат при налогообложении прибыли и даны рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль.

Коме того, в форме вопросов-ответов пойдет речь о налоге на добавленную стоимость и даны рекомендации по порядку заполнения налоговых деклараций (расчетов) по НДС.

Участники семинара также рассмотрят механизм применения ЭСЧФ, особенности проведения предварительного контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», исчисление и уплату подоходного налога с физических лиц.