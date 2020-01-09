Решением Бюро Президиума утвержден список лауреатов конкурса 100 талантов Национальной академии наук Беларуси за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в их числе - 10 молодых ученых.

Среди лауреатов:

Максим Усаченок, заместитель заведующего центром «Физика плазмы» государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук;

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук;

Дмитрий Якимчук, старший научный сотрудник отдела криогенных исследований государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук;

Ярослав Диченко, старший научный сотрудник лаборатории белковой инженерии государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук;

Сергей Лысенко, директор государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», доктор физико-математических наук;

Марина Шабета, ученый секретарь государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук;

Татьяна Хрусталева, старший научный сотрудник многопрофильной диагностической лаборатории государственного научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук;

Алексей Каплиев, старший научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;

Егор Гусаков, заведующий сектором кооперации республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси», кандидат экономических наук;

Ирина Калтович, старший научный сотрудник отдела технологий мясных продуктов научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-молочной промышленности» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат технических наук.

Лауреаты ежегодного конкурса 100 талантов НАН Беларуси включаются в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси. Кроме того, они получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса. При условии удовлетворительной оценки годового отчета о научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности лауреатам конкурса выплачивается ежегодная премия в размере до 50 базовых величин в период вхождения в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси».

Конкурс 100 талантов Национальной академии наук Беларуси впервые проводился в 2018 году. Его главные цели - реализация мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создание молодежных научно-исследовательских групп и омоложение кадрового состава научных организаций НАН Беларуси, обеспечение преемственности между учеными разных поколений. Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси», не может превышать 100 человек. В конкурсе могут принимать участие молодые ученые НАН Беларуси, которые защитили кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет или получили ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет.