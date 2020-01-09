ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 100 ТАЛАНТОВ НАН БЕЛАРУСИ
14:18 09.01.2020

Решением Бюро Президиума утвержден список лауреатов конкурса 100 талантов Национальной академии наук Беларуси за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в их числе - 10 молодых ученых.

Среди лауреатов:

Максим Усаченок, заместитель заведующего центром «Физика плазмы» государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук;

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук;

Дмитрий Якимчук, старший научный сотрудник отдела криогенных исследований государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук;

Ярослав Диченко, старший научный сотрудник лаборатории белковой инженерии государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук;

Сергей Лысенко, директор государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», доктор физико-математических наук;

Марина Шабета, ученый секретарь государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук;

Татьяна Хрусталева, старший научный сотрудник многопрофильной диагностической лаборатории государственного научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук;

Алексей Каплиев, старший научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;

Егор Гусаков, заведующий сектором кооперации республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси», кандидат экономических наук;

Ирина Калтович, старший научный сотрудник отдела технологий мясных продуктов научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-молочной промышленности» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат технических наук.

Лауреаты ежегодного конкурса 100 талантов НАН Беларуси включаются в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси. Кроме того, они получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса. При условии удовлетворительной оценки годового отчета о научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности лауреатам конкурса выплачивается ежегодная премия в размере до 50 базовых величин в период вхождения в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси».

Конкурс 100 талантов Национальной академии наук Беларуси впервые проводился в 2018 году. Его главные цели - реализация мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создание молодежных научно-исследовательских групп и омоложение кадрового состава научных организаций НАН Беларуси, обеспечение преемственности между учеными разных поколений. Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси», не может превышать 100 человек. В конкурсе могут принимать участие молодые ученые НАН Беларуси, которые защитили кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет или получили ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2020
валюта курс
EUR 2.3547
USD 2.1138
RUB 3.4205
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3526 -0.0021
USD 2.1159 +0.0021
RUB 3.4592 +0.0387
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1180 2.1220
RUB 3.4570 3.4450
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1120
EUR/RUB 68.0400 68.7000
USD/RUB 61.3000 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте