С 1 января 2020 года в Беларуси установлены новые коды платежей в бюджет. Об этом говорится в постановлении Министерства финансов № 67 от 21 ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, для применения установлены следующие коды платежей в бюджет:

0105 - подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Беларуси;

0106 - подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством исходя из сумм превышения расходов над доходами;

0107 - подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах;

1006 - налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь для строительства Белорусской атомной станции;

5107 - шарф за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.