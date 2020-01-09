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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 13 И 16 ЯНВАРЯ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ» И «ГОРЯЧУЮ» ЛИНИИ
13:39 09.01.2020

Комитет госконтроля Гомельской области проводит 13 и 16 января «прямую телефонную» и «горячую» линии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, 13 января с 15.00 до 16.00 по телефону в Гомеле 8(0232) 23-83-78 заместитель председателя Комитета государственного контроля региона Елена Коваленок проведет «прямую телефонную линию» с жителями области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.

16 января с 11.00 до 12.30 по телефонам в Гомеле 8(0232) 23-83-97, 23-83-88 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам законности и эффективности использования земель для добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Гомельской области.
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