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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛГИМ НАЛАЖЕН МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
12:57 09.01.2020
Метрологический контроль средств измерений параметров солнечных элементов налажен с текущего года в Белорусском государственном институте метрологии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, новый вид услуг включает измерение параметров имитаторов солнечного излучения и поверку/калибровку имитаторов солнечного излучения, эталонных солнечных панелей, измерителей солнечной освещенности.
Для проведения метрологического контроля средств измерений параметров солнечных элементов в БелГИМ установлены пиранометр SMP22-A производства фирмы Kipp & Zonen и эталонная солнечная панель с кварцевым окном MODEL: 91150V производства фирмы Newport.
Пиранометр SMP22-A относится к классу «вторичный эталон» (согласно ISO 9060 «Энергия солнечная. Технические условия и классификация приборов для измерения полусферического и прямого солнечного излучения»). Расширенная неопределенность калибровки прибора составляет 0,81 %. Пиранометр применяется совместно с мультиметром Agilent 3458A. При этом расширенная неопределенность передачи единицы энергетической освещенности составляет не более 0,95%.
Метрологический контроль средств измерений параметров солнечных элементов может проводиться как в лаборатории БелГИМ на оптической скамье при освещении различными искусственными источниками освещения (лампа накаливания, светодиод и т. п.), так и в полевых условиях, по месту установки поверяемого/калибруемого оборудования.
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