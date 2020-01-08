Метрологический контроль средств измерений параметров солнечных элементов налажен с текущего года в Белорусском государственном институте метрологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, новый вид услуг включает измерение параметров имитаторов солнечного излучения и поверку/калибровку имитаторов солнечного излучения, эталонных солнечных панелей, измерителей солнечной освещенности.

Для проведения метрологического контроля средств измерений параметров солнечных элементов в БелГИМ установлены пиранометр SMP22-A производства фирмы Kipp & Zonen и эталонная солнечная панель с кварцевым окном MODEL: 91150V производства фирмы Newport.

Пиранометр SMP22-A относится к классу «вторичный эталон» (согласно ISO 9060 «Энергия солнечная. Технические условия и классификация приборов для измерения полусферического и прямого солнечного излучения»). Расширенная неопределенность калибровки прибора составляет 0,81 %. Пиранометр применяется совместно с мультиметром Agilent 3458A. При этом расширенная неопределенность передачи единицы энергетической освещенности составляет не более 0,95%.

Метрологический контроль средств измерений параметров солнечных элементов может проводиться как в лаборатории БелГИМ на оптической скамье при освещении различными искусственными источниками освещения (лампа накаливания, светодиод и т. п.), так и в полевых условиях, по месту установки поверяемого/калибруемого оборудования.