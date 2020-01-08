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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВРЕМЕННОМ АЭРОДРОМЕ «КАРОЛИНО» ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВЗЛЕТА НАРУШЕНИЯ
12:41 09.01.2020

Гродненская транспортная прокуратура изучила ситуацию по обеспечению безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации на временных аэродромах и посадочных площадках, расположенных на территории Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, нарушения установлены на временном аэродроме «Каролино». В полосе воздушных подходов там выявлены искусственные препятствия, представляющие опасность для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов. Обнаружено, что места стоянок судов не оборудованы заземляющими устройствами, не соблюдены предусмотренные авиационными правилами нормативы установки линии электропередачи, молниеотводов и вышек оператора сотовой связи.

Данные нарушения создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей.

По предписанию Гродненского транспортного прокурора филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» принял меры к очистке территории аэродрома от потенциально опасных для посадки воздушных судов объектов, а также подготовке проектно-сметной документации по прокладке кабельной линии взамен воздушной.

По требованию прокурора УП «Гроднооблгаз» провело дополнительные изыскания в целях модернизации системы молниезащиты.

Выполнение всех мероприятий по обеспечению безопасности полетов прокуратура взяла на контроль.

СПРАВКА: Временные аэродромы и посадочные площадки предназначены для выполнения полетов на воздушных судах взлетной массой до 5700 кг (легкие, сверхлегкие воздушные суда, используемые в спортивных, учебно-тренировочных, обзорных целях, для охраны окружающей среды, патрулирования и др.).
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