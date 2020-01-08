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ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПЕРЕХОДИТ НА БАРСЫ
12:20 09.01.2020
В ПО «Белоруснефть» обновляют технику для подземного ремонта скважин.
Как сообщает портал neft.by, мобильные установки БАРС-50 приходит на смену морально и физически устаревшим агрегатам АР-32/40М, которые применяло Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.
На белорусских месторождениях БАРС-50 зарекомендовал себя неплохо. При ремонтах, когда требуется вместо АР-32/40М применять более тяжелые агрегаты – типа А-60/80, сократилось время монтажа-демонтажа оборудования.
Кроме того, отпала необходимость менять установки, а значит, гонять технику по маршруту «скважина-база-скважина». А это позволяет снизить транспортные затраты и продолжительность ремонта скважин.
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