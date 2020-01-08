В ПО «Белоруснефть» обновляют технику для подземного ремонта скважин.

Как сообщает портал neft.by, мобильные установки БАРС-50 приходит на смену морально и физически устаревшим агрегатам АР-32/40М, которые применяло Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.

На белорусских месторождениях БАРС-50 зарекомендовал себя неплохо. При ремонтах, когда требуется вместо АР-32/40М применять более тяжелые агрегаты – типа А-60/80, сократилось время монтажа-демонтажа оборудования.

Кроме того, отпала необходимость менять установки, а значит, гонять технику по маршруту «скважина-база-скважина». А это позволяет снизить транспортные затраты и продолжительность ремонта скважин.