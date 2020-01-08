Лесхозы Минской области с декабря 2019 года начали заготовку лесосеменного сырья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, на 3 января 2020 года заготовлено около 85 тонн шишек сосны обыкновенной при задании 135 тонн на сезон. В первую очередь сбор шишек производится на лесосеменных плантациях, с которых в настоящее время собрано 15,5 тонн.

Наибольший объем шишек заготовлен Стародорожским опытным (20,0 тонн), Любанским (10,3 тонны) и Борисовским опытным (6,7 тонн) лесхозами.

С декабря 2018 г. по март 2019 г. было заготовлено более 265 тонн шишек сосны, из которых более 30 тонн с улучшенными наследственными свойствами.

Шишки сосны, ели и лиственницы заготавливают на объектах постоянной лесосеменной базы, а также в нормальных лесных насаждениях и с единичных нормальных деревьев.

Сбор шишек в кронах деревьев осуществляют с использованием многозвеньевых приставных лестниц различных конструкций и других приспособлений. Самым простым способом заготовки лесосеменного сырья является сбор шишек со срубленных деревьев на лесосеках главного пользования. Заготовку (сбор) шишек на лесосеках проводят сразу после валки деревьев для того, чтобы исключить их потерю при трелевке. В зимнее время шишки собирают до образования глубокого снежного покрова, затрудняющего их заготовку.

Начата переработка заготовленных шишек в лесосеменном цехе РЛССЦ и шишкосушилках лесхозов.

Полученные после переработки семена будут храниться в холодильных камерах РЛССЦ, что позволит создать их запас на последующие годы.