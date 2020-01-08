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ЭКОНОМИКА РБ
В ЕРИП ЧЕРЕЗ СЕРВИС QIWI КОШЕЛЕК МОЖНО ОПЛАТИТЬ СЧЕТА ПО БЕЛОРУССКИМ УСЛУГАМ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
11:06 09.01.2020
В ЕРИП через сервис QIWI Кошелек можно оплатить счета по белорусским услугам из любой точки мира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЕРИП, ЗАО «Банк «Решение» благодаря подключению к автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства (АИС «Расчет»), функционирование которой обеспечивается ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», и интеграции с платежным сервисом QIWI Кошелек предоставляет пользователям сервиса уникальную возможность без комиссии оплачивать счета по белорусским услугам из любой точки мира.
Международная система онлайн-платежей создана в Российской Федерации более 10 лет назад, насчитывает более 22 млн активных пользователей и набирает популярность в Беларуси.
С декабря 2019 года пользователи QIWI Кошелька имеют возможность оплачивать посредством АИС «Расчет» более 220 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, банковские и коммунальные услуги, а также штрафы ГАИ.
ОАО «Небанковская-кредитно-финансовая организация «ЕРИП» в Республике Беларусь предоставляет более 62 тыс. услуг от 18,5 тыс. производителей услуг.
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