С 9 января по 31 мая 2020 года Белорусская железная дорога предлагает дополнительную скидку до 25% (в зависимости от расстояния следования) при оформлении «целого купе» в вагоне СВ одним пассажиром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стоимость сервисных услуг (постельное белье и набор питания) взимается за проезд одного пассажира.

Скидка будет действовать в поездах, курсирующих в международном сообщении с Российской Федерацией (кроме поезда № 2/1 Минск-Москва). При предоставлении данной скидки не будут применяться другие скидки (глубина продажи, при одновременном оформлении проездных документов в направлении «туда и обратно»).

Оформление проездного документа осуществляется на одном бланке и только в железнодорожных кассах.