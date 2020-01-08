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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ ДО 25% ПРИ ПОКУПКЕ «ЦЕЛОГО КУПЕ» В ВАГОНЕ СВ
10:58 09.01.2020
С 9 января по 31 мая 2020 года Белорусская железная дорога предлагает дополнительную скидку до 25% (в зависимости от расстояния следования) при оформлении «целого купе» в вагоне СВ одним пассажиром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стоимость сервисных услуг (постельное белье и набор питания) взимается за проезд одного пассажира.
Скидка будет действовать в поездах, курсирующих в международном сообщении с Российской Федерацией (кроме поезда № 2/1 Минск-Москва). При предоставлении данной скидки не будут применяться другие скидки (глубина продажи, при одновременном оформлении проездных документов в направлении «туда и обратно»).
Оформление проездного документа осуществляется на одном бланке и только в железнодорожных кассах.
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