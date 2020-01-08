15 января состоится первая выплата дохода владельцам токенов ОАО «МАЗ» в соответствии с условиями выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», 1 января 2020 года компании СООО «Белвест» и ЗАО «Чистый берег», привлекающие инвестиции на платформе Finstore.by, выплатили первый доход владельцам токенов.

Платформа Finstore.by, созданная ОАО «Банк БелВЭБ» и действующая в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом №8 «О развитии цифровой экономики», начала работать 22 октября 2019 года. По итогам декабря сумма собранных средств превысила 1 млн. долларов США.

В настоящее время доступны к приобретению следующие токены: СООО “Белвест” (в евро) - доходность 5,15% годовых; СООО “Белвест” (в российских рублях) - доходность 9% годовых; ОАО “МАЗ” (в долларах США) - доходность 5,5% годовых; ЗАО “Чистый берег” (в долларах США) - доходность 6% годовых.

Следующим партнером платформы станет один из лидеров лизингового рынка – компания «Открытая линия», которая является давним партнером Банка БелВЭБ.

Ранее оператор Finstore.by заявил о намерении открыть в первом квартале 2020 года доступ к платформе физическим лицам иностранных государств и юридическим лицам Республики Беларусь.