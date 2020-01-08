ЭКОНОМИКА РБ

В РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" 9 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

10:21 09.01.2020 9 января в РУП "Витебскэнерго" состоится "прямая телефонная линия" по вопросам строительства электрических сетей для объектов нового строительства. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы можно будет с 16.00 до 17.00 по телефону 49-10-70.