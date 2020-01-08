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ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛАВИА» С 2 ИЮНЯ ЗАПУСТИТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В КАЗАХСТАНСКИЙ АКТАУ
09:23 09.01.2020
Национальная авиакомпания «Белавиа» с 2 июня 2020 года запустит прямые рейсы из Минска в Актау (Казахстан).
Как сообщила пресс-служба перевозчика в твиттер-акаунте, рейсы в Международный аэропорт Актау будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 22:15.
Время в пути составит 3 ч. 20 мин.
Стоимость билетов, которые уже доступны на сайте авиакомпании, в одну сторону составит от 145 евро (тариф Light), туда-обратно - от 240 евро (тариф Light).
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