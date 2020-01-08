ЭКОНОМИКА РБ

«БЕЛАВИА» С 2 ИЮНЯ ЗАПУСТИТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В КАЗАХСТАНСКИЙ АКТАУ

09:23 09.01.2020 Национальная авиакомпания «Белавиа» с 2 июня 2020 года запустит прямые рейсы из Минска в Актау (Казахстан). Как сообщила пресс-служба перевозчика в твиттер-акаунте, рейсы в Международный аэропорт Актау будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 22:15. Время в пути составит 3 ч. 20 мин. Стоимость билетов, которые уже доступны на сайте авиакомпании, в одну сторону составит от 145 евро (тариф Light), туда-обратно - от 240 евро (тариф Light).