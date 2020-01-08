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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕНД "БРЕСТСКИЕ" ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ В ТОП-100 БРЕНДОВ БЕЛАРУСИ ПО ВЕРСИИ УКРАИНСКОГО АГЕНТСТВА MPP CONSULTING
18:03 08.01.2020
Бренд "Брестские" впервые попал в ТОП-100 брендов Беларуси по версии украинского агентства MPP Consulting. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в ОАО «Брестский чулочный комбинат».
Отметим, что рейтинг BelBrand агентство публикует ежегодно, начиная с 2010 года. В нем отражены 100 самых дорогих брендов Беларуси, а также их потенциальная рыночная стоимость, которая основана на результатах деятельности компаний, позициях каждой компании на рынке и перспективах их развития в ближайшие годы.
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