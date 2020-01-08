Первая неделя 2020 года прошла под знаком роста цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1402 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 30 декабря по 6 января 2020 года, на 0,2% и составила 1290 $/м2. Это первый случай роста цен за последние 11 недель.

Сезонное сокращение предложения, вызванное периодом праздников, продолжается. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за первую неделю января на 3%, самый ощутимый отток объектов произошёл в сегментах 2- и 3-комнатных квартир.

По сравнению с началом 2019 года общее предложение квартир на рынке сократилось на 7%.

Нулевой динамики, типичной для праздничного периода в прошлые годы, на этот раз не наблюдалось. Рост наблюдался у 1- 3- и 4-комнатных квартир, небольшое снижение на 0,1% - у квартир с двумя комнатами.

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило 0,3%, а в Центральном 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,8%) и Первомайском (+0,5%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 812 $/м2 (0%), Витебск — 625 $/м2 (+1%), Гомель — 623 $/м2 (+0,5%), Гродно — 747 $/м2 (+0,7%), Могилев — 628 $/м2 (-0,2%).