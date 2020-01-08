|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПРИОБРЕТЕТ АКЦИИ МБРР НА $81 МЛН
16:55 08.01.2020
Правительство Беларуси приняло решение о дополнительной подписке на акции Международного банка реконструкции и развития.
Согласно размещенному на Национальном правовом интернет-портале постановлению № 953 от 31 декабря 2019 года, Беларусь приобретет 673 акции на общую сумму $81 млн, из которой оплачиваемая часть составляет $11,7 млн, а оставшаяся приходится на гарантийную часть капитала МБРР, подлежащую к оплате по требованию.
МБРР является основным кредитным учреждением Всемирного банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2020
Курсы в банках
на 08.01.2020
Конвертация в банках
на 08.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте