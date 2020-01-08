ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ ПРИОБРЕТЕТ АКЦИИ МБРР НА $81 МЛН

16:55 08.01.2020 Правительство Беларуси приняло решение о дополнительной подписке на акции Международного банка реконструкции и развития. Согласно размещенному на Национальном правовом интернет-портале постановлению № 953 от 31 декабря 2019 года, Беларусь приобретет 673 акции на общую сумму $81 млн, из которой оплачиваемая часть составляет $11,7 млн, а оставшаяся приходится на гарантийную часть капитала МБРР, подлежащую к оплате по требованию. МБРР является основным кредитным учреждением Всемирного банка.