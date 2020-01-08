Итоги первого года работы должностных лиц пункта пропуска «Козловичи», на которых с января 2019 года возложены отдельные функции пограничного контроля, продемонстрировали положительные результаты: количество оформленных транспортных средств в сравнении с 2018 годом возросло на 4,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в соответствии с указом № 495 от 22 декабря 2018 г. с начала минувшего года должностные лица таможенных органов начали выполнять отдельные функции сотрудников органов пограничной службы в автодорожном пункте пропуска «Козловичи» и железнодорожных пунктах пропуска «Гудогай» на станции Молодечно, на границе с Литвой, и Бигосово на станции Полоцк, на границе с Латвией.

Всего в 2019 году через пункт пропуска «Козловичи» проследовало около 550 тыс. грузовых транспортных средств, что на 22,5 тыс. больше, чем за 2018 год. В минувшем году белорусско-польскую границу через данный пункт пропуска пересекло около 580 тыс. граждан, что на 24 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

В перспективе таможенники также будут выполнять функции пограничного контроля в пункте пропуска «Аэродром Орша», что предусмотрено постановлением Совета министров № 896от 24 декабря 2019 года.

Новая технология работы направлена на оптимизацию деятельности таможенных органов и органов пограничной службы в пунктах пропуска, внедрение принципа одного окна, сокращение времени контрольных процедур и ускорение товарооборота через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС.