Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь подвело итоги реализации новогодних деревьев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, всего лесохозяйственными учреждениями продано 139 996 елей и сосен. Активнее всего приоритет живым атрибутам праздникам отдавали жители Минской и Гродненской областей: здесь было реализовано 32 128 и 30 917 новогодних деревьев соответственно.

В целом, спрос на пушистые красавицы в нынешнем году снизился: по сравнению с 2018 г. было реализовано примерно на 20 тысяч деревьев меньше. Снижение зафиксировано по всем областям за исключением Гомельской, где ежегодно покупают не менее 14 тысяч елей и сосен. К слову, в Гомельской области прослеживается еще один тренд: более половины покупателей отдали предпочтение не ели, а сосне. В нынешнем году здесь было реализовано 7 407 штук этого вида хвойных.

Существенное падение объемов реализации зафиксировано в лесхозах Минской области: в нынешнем году они продали примерно на 6 тысяч новогодних деревьев меньше. Это связано, прежде всего, с отсутствием торговых точек лесхозов в столице (из-за введения аукционной системы предоставления площадок). Так, если в прошлом году продукция организаций системы Минлесхоза была представлена в Минске более чем на двадцати елочных базарах, то в нынешнем - только на двух, при этом одна из точек принадлежала ГЛХУ «Минский лесхоз», еще одна - Республиканскому лесному селекционно-семеноводческому центру.

Вместе с тем, следует отметить увеличение интереса белорусов к новогодним деревьям в кадках. Так, если в 2018 г. было продано 2080 долгоживущих атрибутов, то в 2019 г. – уже 2883. Напомним, второй год подряд по инициативе Министерства лесного хозяйства проводилась республиканская акция «Сохрани символ праздника». Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагали белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, чтобы затем сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить их в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Таким образом, каждый белорус может внести свой вклад в озеленение малой родины. А всем покупателям новогодних деревьев в кадке (горшке или ящике) лесхозы и РЛССЦ дарили памятки по уходу за символом праздника.

Активнее всего акцию поддержали в Минской области: здесь было реализовано 889 новогодних деревьев в кадках.