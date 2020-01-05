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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЕСТР КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА СФОРМИРОВАН В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
15:18 08.01.2020

В реестр кандидатов в независимые директора для избрания в наблюдательные советы обществ в Гомельской области собраниями акционеров в 2020 году включено 11 лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, подавляющее большинство из них имеет опыт руководящей работы в коммерческих организациях различных направлений деятельности.

Также в числе кандидатов лица с опытом работы в наблюдательных советах хозяйственных обществ с положительными результатами деятельности, научно-исследовательской работы и в сфере государственного управления.

Структура акционерного общества определяет наличие исполнительного директора общества, с которым заключается контракт, и ежегодное избрание наблюдательного совета, в составе которого целесообразно иметь независимого директора.

Независимые директора призваны помочь акционерным обществам в разработке стратегии и развитии новых направлений бизнеса, содействовать в создании эффективного контроля за деятельностью менеджмента, развитии отношений с инвесторами общества и др.

Реестр кандидатов, размещенный на сайте комитета «Гомельоблимущество», сформирован для использования акционерными обществами, заинтересованными в привлечении независимого директора. Они смогут подобрать кандидата с учетом специфики направления деятельности предприятия.

Реестр кандидатов планируется регулярно дополнять новыми кандидатурами после прохождения собеседования.
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