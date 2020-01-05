ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД В ДЕКАБРЕ РЕАЛИЗОВАЛА БОЛЕЕ 146 ТЫС. ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ
14:57 08.01.2020

Всего через официальное мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» и единый раздел официального сайта «Услуги пассажирам» в декабре 2019 года реализовано 146,1 тыс. электронных билетов, в том числе 16,6 тыс. на поезда с ненумерованными местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» стало доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS со 2 декабря 2019 года.

Кроме того, у пассажиров появилась возможность приобретать проездные документы через обновленный раздел «Услуги пассажирам» на официальном сайте www.rw.by, особенностью которого является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами – региональных линий экономкласса и городских линий.

Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. В мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками применяемого устройства, то есть автоматически использует тот язык, который повседневно применяет пользователь.

Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию электронных сервисов. Все предложения, поступающие от новых пользователей мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и раздела «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by, будут проанализированы и приняты во внимание при совершенствовании работы ресурсов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
валюта курс
EUR 2.3568
USD 2.1098
RUB 3.3995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3547 -0.0021
USD 2.1138 +0.004
RUB 3.4205 +0.021
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3560 2.3640
USD 2.1160 2.1220
RUB 3.4120 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1150
EUR/RUB 68.9200 69.5000
USD/RUB 61.9000 62.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте