|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД В ДЕКАБРЕ РЕАЛИЗОВАЛА БОЛЕЕ 146 ТЫС. ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ
14:57 08.01.2020
Всего через официальное мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» и единый раздел официального сайта «Услуги пассажирам» в декабре 2019 года реализовано 146,1 тыс. электронных билетов, в том числе 16,6 тыс. на поезда с ненумерованными местами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» стало доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS со 2 декабря 2019 года.
Кроме того, у пассажиров появилась возможность приобретать проездные документы через обновленный раздел «Услуги пассажирам» на официальном сайте www.rw.by, особенностью которого является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами – региональных линий экономкласса и городских линий.
Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. В мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками применяемого устройства, то есть автоматически использует тот язык, который повседневно применяет пользователь.
Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию электронных сервисов. Все предложения, поступающие от новых пользователей мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и раздела «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by, будут проанализированы и приняты во внимание при совершенствовании работы ресурсов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2020
Курсы в банках
на 08.01.2020
Конвертация в банках
на 08.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте