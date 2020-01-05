Всего через официальное мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» и единый раздел официального сайта «Услуги пассажирам» в декабре 2019 года реализовано 146,1 тыс. электронных билетов, в том числе 16,6 тыс. на поезда с ненумерованными местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» стало доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS со 2 декабря 2019 года.

Кроме того, у пассажиров появилась возможность приобретать проездные документы через обновленный раздел «Услуги пассажирам» на официальном сайте www.rw.by, особенностью которого является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами – региональных линий экономкласса и городских линий.

Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. В мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками применяемого устройства, то есть автоматически использует тот язык, который повседневно применяет пользователь.

Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию электронных сервисов. Все предложения, поступающие от новых пользователей мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и раздела «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by, будут проанализированы и приняты во внимание при совершенствовании работы ресурсов.