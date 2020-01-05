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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ НАЗВАЛА ТОП-10 РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕНЫХ ЗА 2019 ГОД
14:05 08.01.2020

Бюро Президиума НАН Беларуси на основании результатов конкурса по итогам 2019 года приняло решение признать топ-10 результатов деятельности ученых академии наук в области фундаментальных и прикладных исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, победителями признаны:

старший научный сотрудник Института физики им. Б. И. Степанова НАН, кандидат физико-математических наук Дмитрий Хорошко — за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля. Эти результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии;

коллектив ученых Института физики им. Б. И. Степанова НАН — за разработку технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники;

авторский коллектив Института химии новых материалов НАН и заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета, член-корреспондент НАН, доктор медицинских наук, профессор Станислав Третьяк — за создание биосовместимых пористых материалов на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток;

коллектив ученых Института биоорганической химии НАН — за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил) бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств;

ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН, кандидат географических наук, доцент Ирина Данилович — за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата;

Ученые Института биофизики и клеточной инженерии НАН — за разработку высокочувствительного метода распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний;

коллектив авторов Научно-практического центра НАН по биоресурсам — за исследование генетической истории большого подорлика: критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы — следствие воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда;

авторский коллектив ученых Института радиобиологии НАН и Белорусского государственного медицинского университета — за проведение уникального эксперимента и выявление устойчивой зависимости репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств;

ученые Института истории НАН — за разработку уникальной концепции истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности;

коллектив авторов Научно-практического центра НАН по продовольствию — за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания.
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