ЭКОНОМИКА РБ

АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 29 МАРТА НАЧИНАЕТ ЛЕТАТЬ В ВЕНУ

13:39 08.01.2020 Авиакомпания «Белавиа» вводит в летнее расписание рейс B2 879/880 в столицу Австрии - Вену. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, начиная с 29 марта 2020 гоа, рейсы в Венский международный аэропорт будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт «Минск» планируется в 10.45(по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам). Стоимость в одну сторону - от 174€, туда-обратно - 234€ (тариф Light). Время в пути: 1 час 55 минут.