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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 29 МАРТА НАЧИНАЕТ ЛЕТАТЬ В ВЕНУ
13:39 08.01.2020
Авиакомпания «Белавиа» вводит в летнее расписание рейс B2 879/880 в столицу Австрии - Вену.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, начиная с 29 марта 2020 гоа, рейсы в Венский международный аэропорт будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт «Минск» планируется в 10.45(по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам).
Стоимость в одну сторону - от 174€, туда-обратно - 234€ (тариф Light).
Время в пути: 1 час 55 минут.
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