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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «МИНСКГОРИМУЩЕСТВО» В 2019 ГОДУ ПРОДАЛ ОБЪЕКТОВ ГОССОБСТВЕННОСТИ НА СУММУ ПОЧТИ 4 МЛН РУБЛЕЙ
13:00 08.01.2020

Комитет «Минскгоримущество» в 2019 году продал объектов государственной собственности на общую сумму 3 997 118,79 рублей, из которых объектов, находящихся в собственности Минска – на 2 263 994,39 рублей.

Комитет составил рейтинг результативности прошедших аукционов и определил пятерку лидирующих продаж из организованных 52 аукционов по продаже 23 объектов недвижимости государственной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, самым успешным аукционом оказался один из последних, проведенный 24 декабря 2019 года. В этот день за 1 млн 431 тыс. 141 рубль 39 копеек было продано здание крытого гаража на 350 автомобилей в пер. Ольшевского, 7/9, общей площадью 13 659,3 кв. м. Новый хозяин должен будет сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания автомобильного транспорта.

На втором месте – объекты республиканской собственности, расположенные на ул. Корженевского, 18Б, 18Б/1, 18Б/2, 18Б/3, 18Б/4, 18Б/5 (общая площадь – свыше 13 тыс. кв. м). На июльском аукционе начальная стоимость незавершенных незаконсервированных капитальных строений, равная 6 базовым величинам, возросла более чем в 6 тыс. раз. В итоге имущество было продано юридическому лицу за 1,02 млн рублей. Кстати, в соответствии с градостроительным проектом детального планирования территория земельного участка (1,8573 га), на котором размещена недвижимость, предусмотрена под инвестиционную площадку производственного назначения.

Третье место – у неэффективно используемой производственной базы ГПО «Минскстрой» на ул. Казинца, 6Б. 17 декабря 2019 года комплекс из 5 зданий общей площадью 718,4 кв. м ушел с молотка с первой же попытки за 400 тыс. 8 рублей. Функциональное назначение недвижимости самое широкое: здесь можно разместить объекты общественного, административно-делового назначения, сферы обслуживания населения, учебные и проектные организации, предприятия торговли и общепита, учреждения науки, культуры, здравоохранения, спорта.

Четвертое место занял объект республиканской собственности на ул. Автомобилистов, 4. В сентябре единственный участник торгов заплатил за него более 312 тыс. рублей.

Замыкает пятерку самой дорогой недвижимости бывший детский сад на ул. Омельянюка, 3. В октябре он также был продан единственному участнику аукциона за 196 тыс. 893 рубля 88 копеек. Главное условие, которое должен выполнить покупатель, состоит в том, что в будущем в здании должно работать учреждение образования.

Что касается изолированных помещений, то в 2019 году было продано 11 таких объектов недвижимости. Самым дорогим стало крупное подвальное помещение на ул. Связистов, 6-1, общей площадью 433 кв. м. Помещение было продано в октябре за 157 тыс. 920 рублей.
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