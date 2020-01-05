У белорусских нефтяников Севера появился новый лицензионный участок.

Как сообщает портал neft.by, нефтяная компания «Янгпур» выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. Цель – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.

В белорусской истории компании «Янгпур» такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. И сейчас он находится на поисково-оценочном этапе геологоразведочных работ.

Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок занимает территорию площадью 493,5 квадратных километров.

Расположен актив в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Примыкает к северной границе Известинского лицензионного участка, который разрабатывает ОАО «НК «Янгпур».