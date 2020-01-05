|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
У БЕЛОРУССКИХ НЕФТЯНИКОВ СЕВЕРА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК
12:33 08.01.2020
У белорусских нефтяников Севера появился новый лицензионный участок.
Как сообщает портал neft.by, нефтяная компания «Янгпур» выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. Цель – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.
В белорусской истории компании «Янгпур» такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. И сейчас он находится на поисково-оценочном этапе геологоразведочных работ.
Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок занимает территорию площадью 493,5 квадратных километров.
Расположен актив в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Примыкает к северной границе Известинского лицензионного участка, который разрабатывает ОАО «НК «Янгпур».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2020
Курсы в банках
на 08.01.2020
Конвертация в банках
на 08.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте