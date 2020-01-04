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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТИПЕНДИИ И ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ 77 ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
12:12 08.01.2020
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии или денежные премии будут выплачены 77 победителям международных олимпиад и конкурсов, из них 19 - с вручением нагрудного знака лауреата специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Педагогические работники (всего более 160 человек), которые внесли значительный вклад в развитие способностей одаренной молодежи, награждены поощрительными премиями.
Кроме того, будут выделены средства на укрепление материально-технической базы четырех научно-технических объединений учащихся и студентов. В список вошли Техническая академия учащихся Минского государственного дворца детей и молодежи, студенческие научно-исследовательские лаборатории "Биофизика и клеточные технологии" Белорусского государственного университета и "Флора и растительность" Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, студенческое бюро "Водное и коммунальное хозяйство" Белорусского национального технического университета.
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