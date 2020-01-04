Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии или денежные премии будут выплачены 77 победителям международных олимпиад и конкурсов, из них 19 - с вручением нагрудного знака лауреата специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Педагогические работники (всего более 160 человек), которые внесли значительный вклад в развитие способностей одаренной молодежи, награждены поощрительными премиями.

Кроме того, будут выделены средства на укрепление материально-технической базы четырех научно-технических объединений учащихся и студентов. В список вошли Техническая академия учащихся Минского государственного дворца детей и молодежи, студенческие научно-исследовательские лаборатории "Биофизика и клеточные технологии" Белорусского государственного университета и "Флора и растительность" Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, студенческое бюро "Водное и коммунальное хозяйство" Белорусского национального технического университета.