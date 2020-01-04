ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 145С ВВОДИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА
11:57 08.01.2020

С 9 января для автобусного маршрута № 145С «ДС Уручье-2 - Тубдиспансер» вводится новая остановка «Жасминовая».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», выполнение остановки «Жасминовая» в обоих направлениях будет осуществляться на ул. Ф. Скорины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
валюта курс
EUR 2.3568
USD 2.1098
RUB 3.3995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3568 +0.0026
USD 2.1098 0
RUB 3.3995 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3570
USD 2.1100 2.1170
RUB 3.3970 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1160
EUR/RUB 68.9300 69.6000
USD/RUB 61.9000 62.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте