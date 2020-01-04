|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 145С ВВОДИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА
11:57 08.01.2020
С 9 января для автобусного маршрута № 145С «ДС Уручье-2 - Тубдиспансер» вводится новая остановка «Жасминовая».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», выполнение остановки «Жасминовая» в обоих направлениях будет осуществляться на ул. Ф. Скорины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2020
Курсы в банках
на 08.01.2020
Конвертация в банках
на 08.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте