ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 145С ВВОДИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА

11:57 08.01.2020 С 9 января для автобусного маршрута № 145С «ДС Уручье-2 - Тубдиспансер» вводится новая остановка «Жасминовая». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», выполнение остановки «Жасминовая» в обоих направлениях будет осуществляться на ул. Ф. Скорины.