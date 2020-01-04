Системы наблюдения обеспечивают постоянный контроль за радиационной обстановкой возле БелАЭС. Об этом рассказала заместитель директора Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета Мария Герменчук в видеоинтервью на сайте Национального пресс-центра.

«При подготовке к вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС создана многоступенчатая система защиты. Первый уровень включает обеспечение ядерной безопасности самой станции, второй – радиационной безопасности на промплощадке, третий – систему контроля радиационной обстановки. Этот контроль выполняется двумя сторонами – самой станцией и государственной метеорологической службой Беларуси, которая сразу же видит любые изменения», – отметила Мария Герменчук, которую цитирует сайт ФПБ.

Две системы контроля радиационной обстановки (Белгидромета и БелАЭС) существуют параллельно, независимо друг от друга. «Обязанность оператора – оценить потенциальное воздействие своего объекта на окружающую среду и наблюдать за тем, чтобы оно не превышало заданных уровней. Потому станция организовала свою систему радиационного контроля. Проводится мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв, – сообщила замдиректора института. – Белгидромет в свою очередь разместил в зоне наблюдения (12,9 км от БелАЭС) три независимых поста, которые в режиме реального времени проводят измерения мощности дозы гамма-излучения. Есть специализированное оборудование, которое в режиме реального времени определяет наличие свежих продуктов деления, прежде всего йода-131».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого блока запланирован на 2020 год, второго – на 2021-й.