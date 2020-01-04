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ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ДОСТИГЛА МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОХОДКИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ БУРЕНИЯ В БЕЛАРУСИ
10:47 08.01.2020

«Белоруснефть» достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси.

Как сообщает портал neft.by, новое достижение – более 161 тысячи метров горных пород. Такая проходка ожидается по итогам 2019 года. Точные цифры будут известны в начале января. Но уже получено 107% от плана – предполагалось пробурить 150 тысяч метров. И это максимальная проходка за всю историю бурения в белорусском регионе.

Свои годовые показатели обновил коллектив Светлогорского управления буровых работ. По итогам 2018-го они пробурили 137 461 м горных пород и построили 50 скважин. Тогда был побит рекорд далекого 1975 года – 135 716 метров.

Новый результат достигнут силами 14 бригад бурового подразделения.

Также сформирована производственная программа бурения на 2020 год.

Светлогорским буровикам предстоит пробурить 160 250 метров горных пород (124 069 метров – эксплуатационное бурение, 36 181 – поисково-разведочное) и построить 51 скважину.
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