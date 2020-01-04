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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АЙПАУЭР» ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
10:31 08.01.2020

ООО «АйПауэр» 30 декабря 2019 года опубликовало уведомление о проведении общественной экологической экспертизы по строительству аккумуляторному заводу ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе 1AK-GROUP, в уведомлении указана информация для подачи заявления о намерении провести общественную экологическую экспертизу, в том числе предложен адрес для отправки таких заявлений почтовой корреспонденцией, что позволяет однозначно зафиксировать факт волеизъявления конкретного инициатора, а также указан номер телефона, для организации получения оперативных ответов на возникающие у общественности вопросы.

Положением о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденным постановлением Совета министров № 1592 от 29.10.2010 определено, что начало процедуры проведения общественной экологической экспертизы проектной документации объявляется заказчиком. В данном случае ООО «АйПауэр», как заказчик общественной экологической экспертизы, предоставляет равную возможность гражданам-инициаторам заявить о своём намерении ее проведения в порядке указанном в уведомлении.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр»: 224020, Брестская область, Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608. Заявление можно подать в срок до 15 января 2020 г.

Предметом общественной экологической экспертизы является установление соответствия или несоответствия проектной документации, по указанному выше объекту строительства, требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

На общественную экологическую экспертизу заявителям (инициаторам) предоставляется пакет документов аналогичный тому, который будет подан для проведения государственной экологической экспертизы (пункт 3.9 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров №156 от 17.02.2012).

Общественная экологическая экспертиза проводится на условиях всестороннего содействия заказчика (ООО «АйПауэр») деятельности заявителей (инициаторов). Поэтому для ответов на вопросы, возникающие по процедуре подачи заявления, а также проведению самой общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», необходимо обращаться на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая доступна по электронному адресу , в виде чата на сайте 1ak-group.com и по номеру телефона +375 44 500 55 20.

СПРАВКА: В отношении планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр» (производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на возводимом заводе в СЭЗ «Брест») в установленном порядке уже была проведена оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, включая процедуру общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в ходе которой общественности была предоставлена возможность инициирования общественной экологической экспертизы (протокол проведения общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду от 09.01.2017).

В этой связи ООО «АйПауэр» обратилось за разъяснением порядка и возможности проведения общественной экологической экспертизы по объекту с уже проведенной процедурой ОВОС в администрацию президента. В рамках ответа на данное обращение Совет министров поручил Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды разъяснить ООО «АйПауэр» вопросы проведения общественной экологической экспертизы проектной документации на строительство аккумуляторного завода в Брестском районе. После получения всех разъяснений и консультаций по вопросу проведения общественной экологической экспертизы для объектов с уже проведенной процедурой ОВОС заказчиком общественной экологической экспертизы (ООО «АйПауэр») и было размещено соответствующее уведомление о ее проведении.
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