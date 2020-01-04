Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили 9393,5 млн долларов США (в эквиваленте).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в управлении информации и общественных связей Национального банка, в целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов США (на 31,2%), в том числе за декабрь – на 234,7 млн долларов США (на 2,6%).

Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

При этом правительством и Национальным банком за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 4,2 млрд долларов США, в том числе в декабре порядка 355 млн долларов США.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.