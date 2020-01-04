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ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ И ОАО «ЛЕНТА» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ТЕКСТИЛЯ ВО ФРАНКФУРТЕ
09:35 08.01.2020
Оршанский льнокомбинат и ОАО «Лента» принимают участие в выставке Heimtextil-2020, которая проходит 7-10 января во Франкфурте-на-Майне.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», Оршанский льнокомбинат представляет лучшие образцы экологически чистых льняных тканей, полотенец, скатертей, пледов и постельного белья.
ОАО «Лента» ознакомит посетителей с широким ассортиментом собственной продукции. Предприятие является одним из крупнейших производителей текстильной галантереи в республике, выпускает ленты разных видов, гардинные полотна, скатерти, салфетки, покрывала, рушники, комплекты штор.
Выставку также посещают представители Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, ОАО «Моготекс» и Слонимской камвольно-прядильной фабрики.
Heimtextil Frankfurt – крупнейшая международная выставка текстиля и тканей для дома. Проводится с 1971 года и знакомит с новыми тенденциями и инновациями в текстильной промышленности. Благодаря большому количеству экспонентов и посетителей со всех пяти континентов выставка стала важным событием для производителей и дистрибьюторов. В 2019 году на Heimtextil свои инновации представили свыше 3 тыс. предприятий, мероприятие посетили более 67,2 тысячи человек.
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