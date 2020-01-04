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ЭКОНОМИКА РБ


БАЗУ ДАННЫХ СО ВСЕМИ ДОХОДАМИ НАСЕЛЕНИЯ СОЗДАДУТ В БЕЛАРУСИ
09:15 08.01.2020

Министерство по налогам и сборам снова выступает за создание базы с расширенной информацией по доходам населения.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, эту инициативу обсуждали на общественно-консультативных советах при МНС и Минтруда.

Ранее налоговая служба уже предлагала создать подобную базу, в которой была бы информация обо всех доходах белорусов.

На общественно-консультативных советах при Минтруда как минимум дважды в ноябре 2019 года обсуждали идею МНС создать новую базу о доходах населения. Причина – для предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, отмечала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан. В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.

Уточним, что в Министерстве по налогам и сборам предлагают ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. Проще говоря, чтобы наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН. Ранее налоговая уже выступала с такой инициативой. Предполагалось, что базу запустят с 1 января 2019 года, но позже ее запуск перенесли на начало 2021 года. Налоговики предлагали включать в базу данные о всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и др.).

Напомним, в 2019 году министр по налогам и сборам Сергей Наливайко отмечал, что в Беларуси налоговики сегодня обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения, при этом существует одна проблема: они разрознены. По его мнению, важно аккумулировать и объединить на одной платформе все эти разрозненные информационные источники.
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