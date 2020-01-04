ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ДОМ. ДАЧА. ДИЗАЙН» ПРОЙДЕТ 12-14 МАРТА В МОГИЛЕВЕ
18:11 04.01.2020

Х Республиканская специализированная строительная выставка «Дом. Дача. Дизайн» пройдет 12-14 марта в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, выставка «Дом. Дача. Дизайн» – единственная ежегодная выставка строительных и отделочных материалов, коммуникаций, предметов интерьера и деревянного домостроения в Могилевской области.

Тематика выставки: современные технологии проектирования, строительства, ремонта и отделки; быстровозводимые здания и сооружения; бетон и железобетонные изделия, сухие строительные смеси; камень искусственный и натуральный, древесные материалы, кирпич; кровля, кровельные материалы; опалубка, строительное и промышленное оборудование; гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы; лестницы, металлоконструкции; тротуарная и керамическая плитка; лакокрасочные материалы, строительная химия; тентовые и отделочные материалы, напольные покрытия; окна, двери, ворота; профессиональный, бытовой инструмент; электрооборудование; средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа; светотехническое оборудование; дорожная и строительная техника; системы тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и канализации; системы очистки воды; вентиляции и кондиционирования; теплоэнергетическое оборудование; умный дом; деревянное домостроение; озеленение (сад, огород).

Выставку будет сопровождать насыщенная деловая программа.

Участники выставки получат возможность провести переговоры с представителями проектных и строительных организаций, наладить взаимовыгодное сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития строительной отрасли.

Планируется, что мероприятие посетят более 5000 специалистов строительной индустрии из всех регионов Беларуси и стран ближнего зарубежья.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
валюта курс
EUR 2.3568
USD 2.1098
RUB 3.3995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3568 +0.0026
USD 2.1098 0
RUB 3.3995 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3530 2.3590
USD 2.1100 2.1170
RUB 3.3870 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 69.3100 69.7000
USD/RUB 62.2000 62.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте