Х Республиканская специализированная строительная выставка «Дом. Дача. Дизайн» пройдет 12-14 марта в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, выставка «Дом. Дача. Дизайн» – единственная ежегодная выставка строительных и отделочных материалов, коммуникаций, предметов интерьера и деревянного домостроения в Могилевской области.

Тематика выставки: современные технологии проектирования, строительства, ремонта и отделки; быстровозводимые здания и сооружения; бетон и железобетонные изделия, сухие строительные смеси; камень искусственный и натуральный, древесные материалы, кирпич; кровля, кровельные материалы; опалубка, строительное и промышленное оборудование; гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы; лестницы, металлоконструкции; тротуарная и керамическая плитка; лакокрасочные материалы, строительная химия; тентовые и отделочные материалы, напольные покрытия; окна, двери, ворота; профессиональный, бытовой инструмент; электрооборудование; средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа; светотехническое оборудование; дорожная и строительная техника; системы тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и канализации; системы очистки воды; вентиляции и кондиционирования; теплоэнергетическое оборудование; умный дом; деревянное домостроение; озеленение (сад, огород).

Выставку будет сопровождать насыщенная деловая программа.

Участники выставки получат возможность провести переговоры с представителями проектных и строительных организаций, наладить взаимовыгодное сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития строительной отрасли.

Планируется, что мероприятие посетят более 5000 специалистов строительной индустрии из всех регионов Беларуси и стран ближнего зарубежья.