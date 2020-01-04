Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС с 5 января увеличатся на 1 копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,65 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,75 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,97 рубля, дизтопливо – 1,75 рубля.

«Для сохранения оптимального баланса соотношения «цена-качество» на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев повышение цен на автомобильное топливо производится поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности», - отметили в концерне.

За 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.

В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США.

При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года.

«В указанных условиях в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли концерн «Белнефтехим», продолжая принятую стратегию поэтапного изменения цен на моторное топливо, принял решение об увеличении розничных цены на АЗС с 5 января 2020 г. на 1 копейку», - прокомментировали в концерне.