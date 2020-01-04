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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТАЛЬОН» РАСШИРЯЕТ СПИСОК УСЛУГ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
17:41 04.01.2020
Проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта» расширяет список услуг для пользователей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 5 ноября 2019 г. в Оршанском районе Витебской области работает пилотный проект «Мобильный почтальон».
Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг физическим и юридическим лицам на дому (в офисе) способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги к потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн.
На первом этапе внедрения пилотного проекта «Мобильный почтальон» реализована возможность оказания посредством мобильного устройства таких услуг, как оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП, а также прием почтовых отправлений письменной корреспонденции и посылок.
Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты.
Далее поэтапно будут внедрены и начнут оказываться пользователям услуги: реализации товаров потребительского спроса, маркированной (немаркированной) филателистической продукции, печатных средств; приема и выплаты почтовых денежных переводов; выплаты пенсий и пособий.
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