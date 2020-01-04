Режим работы столичного автобусного маршрута №196 «ДС Малиновка-4 – С. Ковалевской» изменится с 13 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с низким уровнем пассажиропотока отменены остановочные пункты «Сергея Есенина,111», «Белецкого», «Юго-Запад-3», «Гостиница «Звезда» при движении в обоих направлениях, автобусному маршруту будет присвоен статус «скоростной».

Кроме того, предусматриваются отправления автобусов с ДС «Малиновка-4» в 8.22, 9.33, 11.23, 12.33, 13.46, 14.46, 15.45, 17.49, 19.17, отправления с остановочного пункта «Переулок С. Ковалевской» в 7.35, 9.00, 10.42, 11.57, 13.26, 14.20, 15.22, 16.32, 18.33, 19.54.