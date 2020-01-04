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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧЕНЫ 98 РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ
17:20 04.01.2020
Александр Лукашенко подписал распоряжение о предоставлении грантов президента на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Выделенные средства будут направлены на проведение исследований и разработок в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет разработки и применения современных методик и учебно-методического обеспечения; разработку новых методов диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов; создание новых произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий и реализацию новаторских проектов для развития белорусской культуры и сохранения национальных духовных традиций.
Принятие распоряжения направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности: науке, образовании, здравоохранении, культуре.
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