Александр Лукашенко подписал распоряжение о предоставлении грантов президента на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Выделенные средства будут направлены на проведение исследований и разработок в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет разработки и применения современных методик и учебно-методического обеспечения; разработку новых методов диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов; создание новых произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий и реализацию новаторских проектов для развития белорусской культуры и сохранения национальных духовных традиций.

Принятие распоряжения направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности: науке, образовании, здравоохранении, культуре.