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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
16:56 04.01.2020
Изменился порядок оказания услуги по регистрации иностранцев через единый портал электронных услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», электронная услуга ОАИС «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь» доступна к заказу на условиях договора на возмездное оказание услуг или публичного договора.
Для агроусадеб и индивидуальных предпринимателей:
в личном кабинете единого портала электронных услуг доступна услуга 3.29.01.1 на условиях публичного договора с оказанием по предоплате;
Для юридических лиц:
в личном кабинете единого портала электронных услуг отображаются две услуги: 3.29.01 (если она включена в действующий договор) с оплатой по факту оказания услуги и 3.29.01.1 с оказанием по предоплате.
Предоплата в размере 42 коп. вносится на основании сформированного в личном кабинете 30-значного кода – номера заказа. Этот номер необходим для оплаты услуги любым из удобных способов:
через Интернет-банкинг: ЕРИП – Электронное правительство – ОАИС – Электронные услуги ОАИС;
или в любом отделении банка, через инфокиоск, М-банкинг и т.д.
После оплаты услуга станет доступна в личном кабинете во вкладке «Текущие заказы».
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