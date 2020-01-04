Изменился порядок оказания услуги по регистрации иностранцев через единый портал электронных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», электронная услуга ОАИС «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь» доступна к заказу на условиях договора на возмездное оказание услуг или публичного договора.

Для агроусадеб и индивидуальных предпринимателей:

в личном кабинете единого портала электронных услуг доступна услуга 3.29.01.1 на условиях публичного договора с оказанием по предоплате;

Для юридических лиц:

в личном кабинете единого портала электронных услуг отображаются две услуги: 3.29.01 (если она включена в действующий договор) с оплатой по факту оказания услуги и 3.29.01.1 с оказанием по предоплате.

Предоплата в размере 42 коп. вносится на основании сформированного в личном кабинете 30-значного кода – номера заказа. Этот номер необходим для оплаты услуги любым из удобных способов:

через Интернет-банкинг: ЕРИП – Электронное правительство – ОАИС – Электронные услуги ОАИС;

или в любом отделении банка, через инфокиоск, М-банкинг и т.д.

После оплаты услуга станет доступна в личном кабинете во вкладке «Текущие заказы».