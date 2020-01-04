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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТОВАЛ КОНКУРС «НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 2019 ГОД»
16:22 04.01.2020

Стартовал конкурс «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, участниками конкурса могут выступать организации и предприятия строительного профиля независимо от формы собственности, учреждения образования, готовящие специалистов для строительной отрасли, а также другие организации, согласные с положением и условиями проведения конкурса и уплатившие конкурсный организационный сбор. Документы для регистрации в качестве участников необходимо представить до 15 марта 2020 года. Итоги первенства среди стройорганизаций подведут в апреле 2020-го.

Конкурс проводится ежегодно с целью дальнейшего развития строительной отрасли, стимулирования деятельности всех субъектов стройкомплекса к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и представляемых услуг. Основными задачами первенства являются определение наиболее эффективно работающих строительных организаций и предприятий промышленности строительных материалов, проектных и изыскательских, научно-исследовательских и научно-производственных организаций, учреждений образования, готовящих специалистов строительного профиля, распространение передового опыта.

Организаторами конкурса выступают Министерство архитектуры и строительства, Союз Строителей, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры.
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